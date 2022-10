la Repubblica

Maniche corte, domeniche al mare, alberi in fiore con api e farfalle che succhiano il nettare. Questo autunno figlio del riscaldamento climatico sembrerebbe un idillio. Ma temperature di oltre 30 ...Mentre la colonnina di mercurio rimane dunque sopra la media ( Qui Articolo ), nella Città della Quercia e negli altri Comuni nei quali opera la Fondazione ( Qui Articolo ), le... Zanzare tigre, alberi in fiore e orsi che rinviano il letargo. I danni dell’estate infinita I 30 gradi sono arrivati fino a novembre. E con il nuovo clima, la natura ha perso il suo copione. La zoologa Simona Bonelli: "Molti animali sarebbero ...In particolare nelle nostre abitazioni, a tormentare le nostre notti con il loro fastidiosissimo ronzio e le punture che possono anche essere pericolose, ci sono zanzare tigre e la comune Culex ...