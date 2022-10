Youth League | Dinamo Zagabria-Milan | la partita in diretta | LIVE NEWS

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sta per iniziarevalida per la 5^ giornata del gruppo E di. Segui con noi latestuale

Benfica e Juventus U19 si affrontano alle ore 16:00 per la quinta giornata del Gruppo H di. Importante trasferta in Portogallo per i bianconeri: all'andata è finita con il punteggio di 1 - 1. Per la formazione di Montero , che occupa la seconda posizione nel girone a quota 7 ...Nellesituazione decisamente per le due italiane con il Milan che si trova attualmente primo nel girone con 8 punti seguito dalla Dinamo Zagabria con 6 quindi Salisburgo 5 e Chelsea 2 ...