Youth League | Dinamo Zagabria-Milan 1-2 | finisce così | Diavolo qualfiicato! | LIVE

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sta per iniziare, partita valida per la 5^ giornata del gruppo E di. Segui con noi la diretta testuale

Il Milan batte la Dinamo Zagabria 2 - 1 nella quinta giornata del gruppo E di2022/2023. La squadra rossonera sale a quota 11 punti in classifica e si conferma imbattuta. Al 25 Simic serve Longhi che piazza il destro e sblocca il risultatato. Al 29 però il pareggio ...Benfica e Juventus U19 si affrontano alle ore 16:00 per la quinta giornata del Gruppo H di. Importante trasferta in Portogallo per i bianconeri: all'andata è finita con il punteggio di 1 - 1. Per la formazione di Montero , che occupa la seconda posizione nel girone a quota 7 ...2' PADRONI DI CASA SUBITO INSIDIOSI! Incursione di Semedo che procede all'esecuzione a botta sicura, si fa trovare pronto Daffara. 1' Calcio d'inizio della sfida! Accese ...