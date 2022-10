Youth League 2022 2023 | Milan matematicamente tra le prime due | battuta anche la Dinamo Zagabria

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilbatte la2-1 nella quinta giornata del gruppo E di. La squadra rossonera sale a quota 11 punti in classifica e si conferma im. Al 25? Simic serve Longhi che piazza il destro e sblocca il risultatato. Al 29? però il pareggio è immediato: Sakota firma l’1-1 dopo un errore di Nava. Tutto da rifare per i rossoneri, ma al 76? c’è il nuovo vantaggio: Ruškova?ki commette fallo su Scotti in area e l’arbitro concede il rigore. Dagli undici metri Alesi non sbaglia. Tre punti cruciali per i rossoneri che allungano a +5 dalla. La qualificazione è aritmetica: ilsi giocherà all’ultima giornata il primo posto che vale l’accesso diretto ...

Benfica e Juventus U19 si affrontano alle ore 16:00 per la quinta giornata del Gruppo H di. Importante trasferta in Portogallo per i bianconeri: all'andata è finita con il punteggio di 1 - 1. Per la formazione di Montero , che occupa la seconda posizione nel girone a quota 7 ...Nellesituazione decisamente per le due italiane con il Milan che si trova attualmente primo nel girone con 8 punti seguito dalla Dinamo Zagabria con 6 quindi Salisburgo 5 e Chelsea 2 ...Grande prestazione dei rossoneri a Zagabria, che portano a casa tre punti decisivi per il passaggio del turno. Decide la rete di capitan Alesi, che al 77' si prende la ...