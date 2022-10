(Di martedì 25 ottobre 2022) Iprima di XMancano pochissime ore alla partenza ufficiale di X. Giovedì sera infatti su Sky andrà in onda la prima puntata dei Live, e tutto è pronto per la diretta. In queste settimane nel mentre abbiamo assistito al lungo percorso dei casting, e solo qualche giorno fa L'articolo proviene da Novella 2000.

È Linda Riverditi la favorita per la vittoria della nuova edizione di X -, il talent show di Sky giunto alla sedicesima edizione. Alla vigilia della partenza dei Live, la cantante della squadra di Fedez si piazza in cima alla lavagna di Planetwin365 a 4,25, ...Ospiti X" La sedicesima edizione di XItalia è entrata nel vivo con la fase dei Live Show che traghetteranno i protagonisti verso la Finale dell'8 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. ...Prima di arrivare a X Factor 2022, i Santi Francesi hanno partecipato anche ad Amici: la band però aveva un'altro nome.Fedez lancia la sfida e non usa mezze parole per dimostrare che lui a X Factor è tornato solo per vincere. La conferenza stampa dell'edizione 2022 di X Factor al Teatro Repower di Assago fa emergere t ...