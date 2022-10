WWE | Dominik il nuovo Eddie Guerrero? Secondo Santos Escobar no

Spazio Wrestling

Mysterio impazzisce e colpisce Edge con un calcio nelle parti basse, prendendosela poi ...Undisputed Universal Championship: Roman Reigns batte Drew McIntyre Un'atmosfera elettrizzante che ...... per Clash at the Castle, uno degli eventi piu' attesi dell'anno in casa. Pedigree, mosse, ... Ma dopo la vittoria sul Judgment Day arriva la doccia fredda, con il tradimento di, che prima ... WWE: Dominik rompe il silenzio dopo il passaggio di Rey Mysterio a Smackdown Rhea Ripley bodies Luke Gallows in WWE Raw's biggest highlight moment. Rhea Ripley is strong. Very strong. As in, effortlessly scoop a 290lb man off his feet and bodyslam him on the ground strong.Nikki Cross left her mark on the WWE Raw main event as she returned with a new look and laid out both Bayley and Bianca Belair. The former Raw Women’s Champion Nikki A.S.H. (Almost a Superhero) mask ...