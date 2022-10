WWE | Annunciato nuovo tour in Europa di Raw | ecco le date

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 ottobre 2022) La WWE torna ine lo farà -come spesso accade- facendo base nel Regno Unito. A viaggiare per il vecchio continente sarà il roster di Raw per unche inizierà il 26 e terminerà il 29 aprile con una capatina in Francia, dove la WWE si esibirà il sabato sera all’Accor Arena di Parigi. I fan che parteciperanno al WWE Live potranno vedere in azione Bobby Lashley, Seth “Freakin” Rollins, Bianca Belair, Matt Riddle, Bayley, Kevin Owens, AJ Styles, Finn Bálor e molti altri, sempre che i roster non vengano modificati, come è probabile che accada considerando che di mezzo ci sono ancora molti mesi e persino una WrestleMania. Il calendario delleWWE Live – Birmingham, UK – Utilita Arena (mercoledì 26 aprile 2023) WWE Live – Manchester, Regno Unito – AO Arena (giovedì 27 aprile 2023) WWE Live – Belfast, Irlanda ...