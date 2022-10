World Pasta Day | giovani nuovi custodi tradizione pastaia lucana

IlDay, a Matera, si festeggia riscoprendo le antiche tradizioni della cucina lucana, con un contest che vede 10 giovanissimi chef di cinque istituti alberghieri impegnati a impastare cinque ...Nutrire il pianeta anche con un piatto di. Con questo spirito, in occasione delDay, i pastai di Unione Italiana Food hanno simbolicamente donato alle mense Caritas di Milano, Roma, Napoli e Palermo un quantitativo sufficiente ad assicurare 250.000 pasti caldi. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Con un aumento record del +33% è record storico per le vendite di pasta dall’Italia all’estero dove con le difficoltà economiche si riscoprono le qualità del piatto base della dieta mediterranea. E’ q ...