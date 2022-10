World Pasta Day | festa mondiale per l’emblema italiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si festeggia nel mondo il 25 ottobre: ilDay. Il 25 ottobre 1995 si svolse il primo Congress. 40 produttori ed esperti didi tutto il mondo si riunirono a Roma, con l’obiettivo di portare alla ribalta il piatto che più di tutti rappresentava l’Italia nel mondo. La data è stata scelta dall’InternationalOrganization: IPO, sostenuta in Italia da Unione Italiana Food. L’associazione è nata per promuovere il consumo dellae accrescerne la consapevolezza dei benefici alimentari. Proprio in questa data è stata fondata. Con il passare degli anni, i consumi disono arrivati alle stelle. Nonostante ciò, ilDay è molto sentito. A seguito dell’inflazione a settembre rilevata dall’Istat, secondo le previsioni ...

A dirlo sono i dati pubblicati in occasione delDay , che ricorre il 25 ottobre ed è arrivato alla 24esima edizione. La prima volta, infatti, è stato nel 1998, a Napoli. Nonostante i ...... o almeno ci provano, in circa 200 paesi, sostiene la ricerca di Unione Italiana Food, condotta in occasione delDay. MANGIATORI DI. Dopo l'Italia, al secondo posto troviamo la ...Quantitativo doppio rispetto a 10 anni fa. L’export italiano aumentato nel primo semestre del 2022. Nei ristoranti porzioni più generose e tradizionali ...Il 25 ottobre in occasione del World Pasta Day, giunto alla 24a edizione, si celebra il piatto simbolo della dieta mediterranea. Il 2021 e' stato ...