World Pasta Day | come celebrarlo con le ricette più iconiche degli chef

È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione delDay che si festeggia il 25 Ottobre, sulla base dei dati istat sul commercio estero nei primi sette mesi dell'anno . Sono i ...Il 25 ottobre è il 'Day'. Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini: "Ci sono le condizioni per rispondere alla domanda di italianità dei consumatori ed investire sull'agricoltura nazionale". Con un ...I dati forniti dalla coldiretti parlano di un aumento del 33% in questi primi sette mesi dell'anno. Con le difficoltà economiche, infatti, si riscoprono le qualità del piatto base della dieta mediterr ...Ne è passato Ne è passato di tempo da quel “maccarone, m’hai provocato e io me te magno” detto da Alberto Sordi nell’iconico film, Un americano a Roma, ma ...