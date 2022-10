Whatsapp ferma da stanotte | segnalazioni da tutto il mondo La società | Stiamo lavorando

(Di martedì 25 ottobre 2022), la popolare app di messaggistica controllata dall’americana Meta Platforms (il nuovo nome di Facebook), non funziona. Da questa mattina è impossibile inviare messaggi a gruppi o singole persone. Le primesono arrivate nella notte, mentre ora il disservizio appare diffuso. Lanon ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali, ma su Twitter, dove gli utenti solitamente si riversano in casi come questo, lesono centinaia, da tutte le parti del, con l’hashtag #down diventato immediatamente trending. “Siamo consapevoli che alcune persone stanno attualmente avendo problemi nell’inviare messaggi eper ripristinareper tutti il più rapidamente possibile”. Così un ...

10.43 bloccata in tutto il mondo La piattaforma di messaggistica è bloccata dalle 9 di stamane (ora italiana). Nel giro di pochi minuti le segnalazioni degli utenti al sito Downdetector hanno superato ... 'Siamo consapevoli che alcune persone stanno attualmente avendo problemi nell'inviare messaggi e stiamo lavorando per ripristinare per tutti il più rapidamente possibile'. Così un portavoce ... Si sono registrati alcuni problemi sporadici nella giornata di lunedì 24 ottobre, risolti in breve tempo, ma a partire da circa le nove di mattina in Italia di martedì 25 ottobre le segnalazioni di pr ...