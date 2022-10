Whatsapp è fuori uso in Italia e nel mondo

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Dalle 9 di mattina . Nel disservizio risultano coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc. Già ieri sera, intorno alle 18, il servizio aveva avuto qualche problema. Né la causa né la portata del disservizio sono ancora chiare. Non risultano invece problematiche per le altre applicazioni di proprietà di Meta, come Instagram e Facebook. "Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinarenel più breve tempo possibile". Nell'ultima ora si sono moltiplicate su Twitter le segnalazioni da tutto ildi disservizi con l'hashtag '#down'. I precedenti A ottobre dello scorso anno un altro black out durò circa 5 ore. Il blocco fece crollare le azioni del 4,8%, mandando in fumo miliardi della fortuna personale dell'amministratore ...