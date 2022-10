Whatsapp down in Italia per tre ore

... con numerose segnalazioni, erano giunte già nella serata di ieri(24 ottobre), conche in molte zone d'Italia funzionava a singhiozzo.Stamattina, invece, ilgenerale.Con problemi simili ...Siamo al lavoro per ripristinarenel più breve tempo possibile': afferma un portavoce di Meta, la società proprietaria della piattaforma. Sono invece già migliaia invece le segnalazioni che ...E' finito il down di Whatsapp che questa mattina aveva interessato anche la nostra provincia. Poco prima delle 11 di oggi, martedì 25 ottobre 2021, il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo ...La prima reazione è quella del panico. Continuiamo ad aggiornare il nostro cellulare ma non succede niente. La rotella di caricamento della conversazione su Whatsapp continua ...