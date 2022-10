Open

Poi entra nel dettaglio : "" GiorgiaGiorgia!" Mi ha risposto dopo che io l'avevo chiamata per nome, è andata proprio così, subito. È stata diretta e personale". Ribadisce che ...Poi entra nel dettaglio : "" GiorgiaGiorgia!" Mi ha risposto dopo che io l'avevo chiamata per nome, è andata proprio così, subito. È stata diretta e personale". Ribadisce che ... «Volodymyr Chiamami Giorgia»: cosa ha detto Meloni a Zelensky e cosa vuole Kiev dall’Italia Il presidente ucraino: "Con Putin non voglio negoziare, lui mi punta la pistola alla tempia. Non è un dialogo ma solo una serie di ultimatum" ...Il presidente ucraino a gamba tesa: "Meloni è stata diretta e personale. Credo che abbiamo costruito un'ottima relazione in continuità con il periodo iniziato da Draghi". Sul leader di Forza Italia: " ...