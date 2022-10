Volo da oltre 10 metri mentre era al lavoro nel napoletano | 62enne in fin di vita

Lunedì da dimenticare per centinaia di passeggeri diretti in Puglia, con il proprioche ha riportato un ritardo disette ore. È accaduto, ieri, lunedì 24 ottobre, con ilVerona Bari FR6192, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair . I ...... Staffolani (tap in), Panti (punizione) e Okere (contropiede),a due autogol locali, firmano ... Di misura, infine, le vittorie casalinghe di Pioraco (Baroni di piatto destro alda fuori area ...La disavventura è capitata a un 23enne in località Dossello. Elisoccorso in azione, ma il ragazzo ne è uscito illeso. E i vigili del fuoco hanno recuperato la macchina ...E’ successo il 24 ottobre nello scalo veneto, dove i viaggiatori in partenza per la Puglia alle 8.15 hanno dovuto attendere le 17 per arrivare a destinazione. La denuncia di Italiarimborso.it ...