Vienna | Sonego ko | aspettando il ritorno di Sinner domani in tv alle 14

, finalista anel 2020, l'anno in cui nella capitale austriaca battè Hurkacz e Djokovic, è riuscito solo a quel punto ad arginare quella grande pressione. Ha ceduto il set 6 - 2, si è ...Non riesce a uscire dal tunnel Lorenzo. Il giocatore torinese, a, è incappato oggi nella terza sconfitta all'esordio in un torneo. Dopo Firenze, Napoli ecco un altro pesante k.o soprattutto per il morale in Austria. Questa ...Emil Ruusuvuori, finlandese di allenatore italiano, ha conquistato la sua terza semifinale del 2022 la scorsa settimana a Stoccolma, dove ha ...TENNIS - Lorenzo Sonego subito out all'ATP 500 di Vienna: il finlandese Ruusuvuori passa 6-2 6-3. A Vienna per l'Italia dunque resta in corsa solo Jannik Sinner ...