VIDEO Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | highlights | gol e sintesi Rossoneri al secondo posto

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilvince in casa dellaper 0-4 nella quinta giornata della Champions League 2022-2023 di calcio: isalgono alalle spalle del Chelsea.0-4 IL GOL DI GABBIA MAIN ACCOUNT @M1M6ee ????? ??????? @M1M6e #salmil #ucl #pic.twitter.com/b4jUbWJjmE — ???? ??????? ?? @M1M6ee (@yyuuiii212) October 25, 2022 IL GOL DI LEAO MAIN ACCOUNT @M1M6ee ????? ??????? @M1M6e #ucl #pic.twitter.com/UOn4Un7qcg — @M1M6ee (@Folxde) October 25, 2022 IL RIGORE DI GIROUD MAIN ACCOUNT @M1M6ee ????? ??????? @M1M6e ##UCL pic.twitter.com/Pol2rKBEsz — @M1M6ee (@Folxde) ...

Rafael Leao prova a mettere in ghiaccio la vittoria della sua squadra inZagabria - Milan. L'attaccante portoghese inizia la propria azione da metà campo, e dà il là ... Ildel gol di Leao.Si sblocca sul finire di primo tempoZagabria - Milan , sfida importantissima per il passaggio del turno, con entrambe le squadre ... Di seguito, ildel gol.Dinamo Zagabria - Milan 0-4 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata del Gruppo E di Champions League 2022/23.Pagelle e tabellino del match di Champions League, valevole per la quinta giornata della fase a gironi: i voti di Gabbia e Leao ...