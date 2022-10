(Di martedì 25 ottobre 2022) C’è fermento in Spagna per quanto riguarda il progetto di Ley del Deporte (Legge dello Sport), che potrebbe essere approvato nella giornata di oggi. Un disegno di legge al quale si oppongono 39 dei 42della(prima e seconda divisione, con l’esclusione di Barcellona, Real Madrid e Athletic Bilbao), dopo che il Congresso L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

L'atleta, 21enne, è andato a segno nella gara dicontro l'Almeria e, per festeggiare, ha scelto di alzarsi la maglietta, senza toglierla, per mostrare una scritta dedicata all'ex...... il Barcellona che nell'11° turno disupera con un netto 4 - 0 l'Athletic Bilbao. Assoluto ... già ammonito, alza la maglia sopra il collo per ringraziare Llaneza,del Sottomarino ... Vicepresidente Liga: «39 club pronti allo sciopero contro la Superlega» El portavoz de Marea Valencianista y ex vicepresidente del Valencia CF asegura que “digan lo que digan, el Valencia CF de Peter Lim está en quiebra y causa de disolución" ...Exitosa jornada 2 de la Liga Formativa Pirata Fuente. Se realizaron duelos en los campos del Centenario, Candido Duarte y La Panchita.