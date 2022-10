Vatican Girl | la recensione | fare luce all' ombra del mistero

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ladinon è solo un'analisi di un documentario coinvolgente ed esaustivo. È un'indagine volta a scoprire il perché l'opera di Mark Lewis, disponibile su Netflix, abbia colto in pieno il suo obiettivo, intrattenendo e restituendo un barlume di ordine a unche ordine pare non averlo. Ci sono volti che entrano prepotentemente nel nostro immaginario quotidiano. Nomi di sconosciuti fattisi famigliari; fantasmi di passati irrisolti, identità perse nel nulla, corpi svaniti. Di loro rimane però quel nome che rimbomba dallo schermo di una TV, che ci guarda dai manifesti appesi sui muri, che ci scruta sorridente tra le pagine dei giornali. Come sottolineeremo in questadi, disponibile su Netflix, è da 39 anni che il volto di ...