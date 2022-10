Uomini e Donne | Maria De Filippi perde la pazienza ed alza la voce | cosa succede – VIDEO

(Di martedì 25 ottobre 2022) Raramente si vedeDechelaedla. Questo, però, è quello che è successo durante la puntata ditrasmessa il 25 ottobre: eccoha scatenato l’ira della conduttrice Mediaset. Le dinamiche del Trono Over dicontinuano ad essere quelle che hanno L'articolo proviene da Inews24.it.

Leggi Anche Meloni, lecitate nel discorso alla Camera: da Tina Anselmi e Nilde Jotti a Oriana Fallaci e Samantha ... 'Le sembra che io stia un passo indietro agli'. Il governo di ...Bebè in arrivo per Vittoria Deganello , ex corteggiatrice di. Ma sulla gravidanza c'è un giallo: chi è il padre Da quanto si evince dal suo profilo, Vittoria starebbe portando avanti da sola la gravidanza. Prima di svelare di aspettare un bebè, ...