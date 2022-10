Una debacle politica e culturale Anche Cacciari affonda la sinistra

(Di martedì 25 ottobre 2022) La sconfitta dellaè sotto gli occhi di tutti. Ora, però, sono gli stessi esponenti diche devono fare i conti con unaepocale. Ne parla perfino il filosofo Massimonel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 25 ottobre su La7. "Nella sua relazione ci sono stati forniti i dati di una rassicurazione - ha detto Massimonello studio di Lilli Gruber - In estrema sintesi, Meloni ha detto: state tranquilli, le cose del governo Draghi rimangono, cerco la fiducia delle potenze europee. Poi, però, ha rivendicato la novità. Non possiamo dimenticarci, infatti, che è la prima donna presidente del Consiglio. E noi, come Italia, arriviamo ultimi. Sono gli altri che dovrebbero meditare. Meloni è una donna che ha una certa storia ...

Tuscia Web

Resta complicatissimo quello della Juventus , reduce dalla clamorosacol Maccabi. Il Napoli ... Dunque, la squadra di Inzaghi raggiungerà gli ottavi se: vince almenodelle ultime due partite;...Obiettivi umili, poca pressione sulle spalle e tanto entusiasmo per l'arrivo di nuovi volti:... e secondo posto in cassaforte, in virtù della contemporaneadell'Agliè ... "Dobbiamo salvare Talete, il fallimento sarebbe una debacle per tutti i comuni" (Adnkronos) - Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera "è stato una rassicurazione, 'state tranquilli, le cose essenziali del governo Draghi restano, le alleanze europee non si discutono'". Massimo C ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...