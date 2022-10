“Una cosa orribile” GF Vip | bufera su Elenoire Ferruzzi | l’hanno scoperta

Leggi su tuttivip

(Di martedì 25 ottobre 2022) Da una semplice antipatia, come le tante altre che emergono inevitabilmente nella convivenza del GF Vip 7, quella trae Nikita Pelizon sembra si stia trasformando in qualdi ancora più serio. L’energia negativa arriverebbe soprattutto dalla prima che, ormai, ha in serbo critiche di ogni genere per l’influencer dalla chioma di smeraldo. Perché? Soprattutto per Daniele Dal Moro, del quale ora è gelosa. Dopo l’infatuazione per Luca Salatino,ha puntato l’altro ex tronista di Uomini e Donne, il baldo e tormentato Daniele Dal Moro. Quest’ultimo è sempre molto gentile con lei,che spesso le ha dato un’illusoria conferma di un qualche sentimento reciproco. Fatto sta che il giovane è solito scherzare spesso con Nikita Pelizon e seppur sembri ...