Un tribunale di Mosca ha respinto la richiesta di appello contro la condanna della cestista statunitense Brittney Griner

(Di martedì 25 ottobre 2022) , arrestata in Russia lo scorso febbraio e successivamenteta a 9 anni di carcere per contrabbando di droga, con accuse considerate politicamente

... star del basket Usa, arrestata all'aeroporto dilo scorso 17 febbraio con l'accusa di aver introdotto prodotti a base di marijuana in Russia, dovrà scontare 9 anni di carcere. Ildi ...Ore 15:16 -, confermata in appello condanna a 9 anni per la cestista Griner Ildi Krasnogorsk, vicino, ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati dell'ex cestista ...Due mesi dopo essere stata condannata a nove anni di prigione dal un tribunale della regione di Mosca per possesso illegale di sostanze stupefacenti, Brittney Griner ha visto ...Il tribunale di Krasnogorsk, vicino Mosca, ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati dell'ex cestista americana, Brittney GRINER, condannata in ...