Un ‘cerotto cellulare’ come alternativa al trapianto di cuore | l’invenzione di Rigenera

(Di martedì 25 ottobre 2022) “In pochi minuti, con il nostro dispositivo, siamo in grado di frammentare e polverizzare ogni tipo di tessuto. Un pezzettino di pelle, ad esempio, lo facciamo in pezzettini così piccoli che possano passare dalla cruna di un ago. Poi utilizziamo questa ‘polverina’ che abbiamo ottenuto in pochi minuti, per curare una ferita o una frattura.? Spruzzandola direttamente sulla zona che dobbiamore. I risultati sono garantiti e le applicazioni sono potenzialmente infinite”. A dirlo è stato Antonio Graziano, scienziato napoletano e Ceo di Hbw-, nel corso di una intervista al programma Barba&Capelli in onda questa mattina su Radio Club 91. “Abbiamo brevettato – ha aggiunto – quella che per noi è la dimensione ideale per questo tipo di applicazionitive: tra i 70 e gli ...