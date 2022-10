Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | zero casi in Italia negli ultimi 4 giorni

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nessun nuovo caso didelleè stato segnalato in. Al 25 ottobre il totale delle infezioni registrate resta dunque fermo a quota 890, lo stesso dato dell’ultima rilevazione del 21 ottobre. E’ quanto emerge dal sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome, nel report aggiornato a oggi. Decisa frenata del contagio, quindi, come sta avvenendo anche in gran parte degli altri Paesi colpiti dall’epidemia di monkeypox. Quanto ai dettagli delle infezioni registrate finora nella Penisola, icollegati a viaggi all’estero sono 245. L’età mediana dei pazienti è sempre 37 anni (con un range che va dai 14 ai 71 anni); 877 sono uomini e 13 donne. La regione con piùrimane la ...

Il Sole 24 ORE

Oggi le azioni azzardano la ripresa, sulla scia delleindiscrezioni che vedono protagonista il mondo delle fondazioni, ma il trend dellesessioni, insieme a quello dei diritti di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Adidas prevede di porre fine alla partnership con Kanye West dopo le polemiche ...al precedente) - nelle... Ucraina ultime notizie. Bombe sporche, Mosca all’Onu: «È terrorismo nucleare». Ispettori Aiea in due ... (ANSA) - ROVIGO, 25 OTT - Una docente di un istituto superiore di Rovigo è stata colpita da alcuni pallini in gomma, esplosi da uno studente con una pistola ad aria compressa, mentre stava facendo ...(Teleborsa) - La transizione digitale irrompe con forza sul mercato del lavoro, modificandolo, tanto che oggi già il 12% degli annunci di lavoro online in Italia riguarda “occupazioni digitali”. Tra q ...