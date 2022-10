Ultime Notizie – Ucraina | Russia | “Pronti a dialogo con Papa e Usa”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Laè pronta a dialogare conFrancesco, così come con gli americani e con i francesi. Ma ”chi chiama Zelensky?”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nella sua quotidiana conferenza stampa commentando la richiesta del presidente francese Emmanuel Macron al Pontefice di dialogare con il presidente russo Vladimir Putin, il Patriarca ortodosso russo Kirill e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden per “favorire il processo di pace” in. “Se tutto ciò è davvero in linea con gli sforzi finalizzati alla ricerca di possibili soluzioni, allora lo valutiamo positivamente”, ha detto Peskov sottolineando però che Macron ”non ha detto nulla sul fatto che qualcuno dovrebbe chiamare Zelensky e occuparsi del quadro legislativo, che ora vieta qualsiasi negoziato con la parte russa”. Citato dalla Ria Novosti, Peskov ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I Comuni che hanno rinviato ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ... Ucraina ultime notizie. Droni kamkikaze da Bielorussia, allerta aerea a Kiev. Russi fortificano ... Da Gotham City arriva la nuova linea cosmetica di Kylie Jenner, scopri il make up di halloween 2022 ispirato a Batman ...Dopo un lento risveglio i VIP parlano degli avvenimenti successi nel corso della puntata di ieri. Patrizia continua a giustificare la sua battuta fatta in modo innocente su Pamela che ha scatenato la ...