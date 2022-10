Ultime Notizie – Marta Fascina alla Camera in total black | volto Berlusconi su cover cellulare

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 25 ottobre 2022) In Transatlantico, a Montecitorio, per ascoltare la replica di Giorgia Meloni e votare la fiducia al nuovo governo di centrodestra, spunta anche la deputata di Forza Italia,, la ‘quasi moglie’ del Cav. In(giacca e pantaloni), borsetta griffata, scarpe basse, capelli raccolti in uno chignon alto, la parlamentare azzurra non si stacca dale a tutti balza agli occhi lacon ildi Silvio. “Il discorso di Meloni? E’ stato un ottimo discorso, mi è piaciuto moltissimo…”, assicuraprima di entrare nell’emiciclo. Ad accompagnarla fino all’ingresso della, Antimo, uno degli storici collaboratori di Silvio, che per anni gli ha ...