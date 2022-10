Ultime Notizie – “Mai avuto simpatia o vicinanza per il Fascismo” | le parole di Meloni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 25 ottobre 2022) “A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mai provatonei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime,compreso”. Così in un passaggio del discorso pronunciato alla Camera per chiedere la fiducia al governo, la presidente del Consiglio Giorgiaribadisce con nettezza la sua distanza dal regime di Benito Mussolini. “Esattamente come ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 – aggiunge con forza – il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre”. Così Giorgia, in un passaggio del suo intervento in Aula, alla Camera. “I totalitarismi del ‘900 – sottolinea– hanno dilaniato l’intera Europa, non solo l’Italia, per più di mezzo secolo, in una successione ...