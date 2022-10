Ultime Notizie – Governo Meloni | opposizione resta divisa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’si conferma. Anche oggi nel giorno della fiducia alla Camera al. Pd, M5S e Azione/Iv voteranno contro ma nelle dichiarazioni di voto, la postura è distinta. Da un Terzo Polo aperturista a Giuseppe Conte che definisce l’grillina con due aggettivi: “Implacabile e intransigente”. Per i dem interviene in aula Enrico Letta e l’atteggiamento del segretario Pd ha più consonanze con l’intransigenza grillina sebbene su un punto ci sia una netta distinzione: la guerra in Ucraina. “Saremo alternativi ma quando dovremo, come sul tema dell’Ucraina, fare scelte insieme, lo faremo senza timore e senza ambiguità”, dice il segretario Pd. Ben diverse le parole di Conte che si rivolge così a: “Lei non ha mai accennato all’unica via d’uscita: pace, ...