Ultime Notizie – Governo | Meloni | Il o la presidente? Ci si batte su cose concrete

"Io credo che le donne si debbano giudicare per il merito. In questi giorni si è fatto un gran parlare, grandi polemiche sull'uso de 'il' o 'la', ma io non ho mai pensato che la grandezza delle nostre battaglie si misuri nel farsi chiamare 'capotrena', ho pensato che fossero ben altri i temi su cui occorrevarsi". Così il premier Giorgia, in Aula alla Camera. "Ma sono punti di vista – ha aggiunto – Le donne italiane non hanno assolutamente nulla da temere da questo, ma io sono convinta che in cuor loro" anche quante sostengono il contrario "non lo pensino, nemmeno loro".

