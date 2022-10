Ultime Notizie – Coripet avvia nuovo flusso di riciclo per le bottiglie in Pet

(Di martedì 25 ottobre 2022) Al via su tutto il territorio nazionale ilmeccanico dei contenitori in Pet fino ad ora non selezionati e quindi nonti ameccanico:in Pet opaco bianco, con etichette coprenti (cosiddette sleeves) ed i piccoli formati (sotto 500ml). L’iniziativa promossa da, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio adellein Pet, rappresenta un passo significativo nella direzione di incrementare sempre di più i volumi di materia prima seconda, riducendo così la produzione di nuova plastica., specializzato nell’economia circolare ‘bottle to bottle’, ha promosso presso i centri di selezione, conosciuti come Css, questo...

