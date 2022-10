Ultime Notizie – Caro bollette | morosi | proroghe e bonus | cosa c’è sul tavolo di Giorgetti

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il neo ministro dell’Economia Giancarloprende possesso della scrivania di Quintino Sella al Mef con un dossier che incombe sul, l’emergenza energetica. Le misure del decreto Aiuti Quater dovrebbero essere approvate a breve per poi passare a stretto giro di posta all’altro grande dossier, la manovra di bilancio con presumibilmente la Nota di variazione del Def da inviare a Bruxelles entro il 30 novembre. Nel decreto, che potrebbe configurarsi come un maxi-emendamento al dl Aiuti Ter da esaminare in commissione speciale alla Camera, troverebbero spazio lefino a dicembre e le misure più urgenti. Gli interventi per il prossimo anno andranno invece in manovra, insieme possibilmente ad una riedizione della rottamazione.. Tra le misure da prorogare nel dl lo sconto di 30 ...

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I Comuni che hanno rinviato ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ... Ucraina ultime notizie. Telefonata Tajani-Blinken, «continua il sostegno a Kiev» La fotografia di un week-end da Oscar, proprio nelle terra delle statuette. Tra incidenti, imprese straordinarie, errori e le solite polemiche sulla FIA ...TORINO - Una partita che vale tantissimo. I novanta minuti di Lisbona hanno un significato che va ben oltre il campo. C’è l’aspetto sportivo che conta eccome, perché i bianconeri non falliscono il tra ...