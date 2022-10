(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –pomeriggio nell’Arena Prienai della contea di Kaunas, in Lituania, lainizierà il suo cammino nella UEFA Futsal. Le volpi sono atterrate lunedì sera in terra lituana e nella giornata di oggi hanno svolto l’prima del match inaugurale. Le volpi nella prima giornata si troveranno dinanzi i finlandesi del Kampuksen Dynamo. Solo la prima squadra classificata potrà accedere al turno successivo e dunque sarà importante partire con il piede giusto: “Le sensazioni sono molto positive, sarà un qualcosa di speciale, la prima esperienza di questa società in Europa ma non per questo le nostre possibilità di andare avanti sono remote, anzi – spiega alla vigilia della gara ...

anteprima24.it

Lo dice la storia delle ultime partite e soprattutto lo suggeriscono i risultati dell'... poi si riprenderà da domani al ritmo di un allenamento al giorno fino alladi venerdì, che ......spiaggia per la squadra di Allegri per strappare - ad oggi - una 'miracolosa' qualificazione agli ottavi. Ladella Juventus (foto CM. IT)'Andiamo ragazzi', ha urlato il tecnico ... Ultima rifinitura, domani la Feldi Eboli in campo per la Champions League Mattinata di allenamento per il Napoli presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Domani ci sarà la sfida contro i Rangers, valida per la penultima giornata della fase a gironi di Champions ...Napoli-Rangers, giornata di vigilia della sfida di Champions League valida per la 5° giornata del girone A. Gli azzurri sono già aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale ma vogliono vincere p ...