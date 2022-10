Ucraina | Steinmeier oggi a Kiev Zelensky | ' All' Italia chiediamo difese antiaeree Pace? Non con la pistola alla tempia'

A otto mesi dall'inizio della guerra continuano i combattimenti ine stanotte si segnalano bombardamenti russi sul distretto di Nikopol, nella regione di ...presidente della Germania...Visita a sorpresa indel presidente tedesco Frank - Walter, arrivato a Kiev questa mattina. Una settimana fa, la sua visita programmata era stata annullata per motivi di sicurezza, suscitando critiche ...(Adnkronos) – Visita a sorpresa a Kiev per il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che nei mesi scorsi era stato dichiarato ‘persona non grata’ in Ucraina. Steinmeier è arrivato nella capitale ...Il presidente ucraino ha sentito la neo premier Meloni, favorevole alla nostra "comune alleanza". Bombardamenti russi stanotte sul distretto Nikopol. Sulla "bomba sporca" Mosca chiede riunione Onu. Ze ...