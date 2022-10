Ucraina | la diretta – Putin | “Rispondere velocemente alle esigenze dell’operazione militare” Von der Leyen | “Daremo 1 | 5 miliardi al mese a Kiev”

Sky Tg24

Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il presidente dell'Volodymyr Zelensky . "Un'... È statae personale - racconta in merito al suo colloquio con la neo premier italiana - . ...2022 - 10 - 25 07:33:49 Zelensky: all'Italia chiediamo difese antiaeree All'Italia l'chiede ... in , ladi oggi martedì 25 ottobre 2022. Guerra Ucraina Russia, le news. Scholz: Mosca riconosca sovranità Kiev, nessun diktat LIVE