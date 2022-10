Ucraina | la diretta – L’Onu | “Almeno 6374 civili morti e 9976 feriti” Zelensky | “All’Italia chiediamo difese antiaeree”

Sky Tg24

'Vedo che il popolo italiano sostiene davvero l'. Ma è una sfida difficile, comporta un ... È statae personale', dice Zelensky spiegando che con la premier italiana è subito scattata ...Il presidente tedesco Frank - Walter Steinmeier è arrivato in treno nella capitale. Incontrerà in serata il presidente Volodymyr Zelensky. La scorsa settimana, il suo viaggio a Kiev era stato annullato con breve preavviso per motivi di sicurezza. Intanto Mosca insiste: ... Guerra Ucraina Russia, le news. Steinmeier arrivato a Kiev. Bombe su Nikopol. LIVE ROMA (ITALPRESS) – “Per ora posso solo parlare in modo positivo del vostro governo appena insediato, nessuna impressione negativa. Ho ...All'Italia l'Ucraina chiede armi per la difesa antiaerea, dice intervistato dal Corriere della Sera il presidente Volodymyr Zelensky. E riferisce della sua conversazione telefonica con Giorgia Meloni: ...