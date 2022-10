Agenzia ANSA

I militari l'hanno arrestata per istigazione corruzione, resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. E' stata portata ai domiciliari e il giudice ha ...

Ubriaca alla guida cerca di corrompere carabinieri, arrestata

Ubriaca alla guida con andatura zigzagante, all'alt cerca di corrompere carabinieri, arrestata. Ha rifiutato l'alcotest e ha preso a calci i militari.

MILANO, 25 OTT - I militari della Compagnia di Monza l'avevano notata, barcollante, all'esterno di un bar di Biassono, intimandole di non mettersi alla guida e suggerendole di farsi venire a prendere.