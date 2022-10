Trucco Halloween 2022 | idee per un make up semplice e originale

Leggi su amica

(Di martedì 25 ottobre 2022) La notte del 31 ottobre si avvicina, perciò, è bene non farsi trovare impreparati. E, ovviamente, studiare iladatto. Niente paura (o quasi): creare unup d’effetto non è difficile quanto potrebbe sembrare. Se, infatti, i social sono letteralmente invasi di look complessi e body painting, per realizzare unspaventoso quanto basta è sufficiente attingere dal vostro beauty-case. I protagonisti assoluti? Eyeliner e ombretto nero, ma anche rossetto rosso un po’ di blush nei punti giusti del viso. L’ispirazione, ovviamente, non possono che essere i personaggi più spaventosi della tradizione: streghe, vampiri, fantasmi e zombie. Per chi ama il colore, invece,è il momento ideale per discostarsi dalla ...