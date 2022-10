Trianon Viviani | la serata d’onore per Antonio Sorrentino e il nuovo concerto di Andrea Sannino

(Di martedì 25 ottobre 2022) Gli appuntamenti musicali della settimana in programmazione alcon l’omaggio ade ilin acustico diDue gli appuntamenti della settimana della programmazione delfirmata da Marisa Laurito. “Lo Scugnizzo elegante. Omaggio ad” – Venerdì 28 ottobre, alle 21, il teatro della Canzone

anteprima24.it

È direttore artistico del teatrodi Napoli. Le dichiarazioni Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, dichiara: 'Quelle brave ragazze è uno show speciale, ...È direttore artistico del teatrodi Napoli. Un nuovo promettente e spumeggiante trio si appresta, quindi, a salire a bordo dell'inconfondibile van maculato rosa shocking, guidato ... Trianon Viviani, la serata d'onore per Sorrentino e il nuovo concerto di Sannino Trianon Viviani, gli nuovi appuntamenti della settimana: la serata d’onore per Antonio Sorrentino e il nuovo concerto in acustico di Andrea Sannino. Venredì 21 e sabato 22 ottobre Venerdì 21, il ..."Quelle brave ragazze", riparte con una nuova formazione inedita: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce un’altra leggenda del teatro e della televisione italiana, ...