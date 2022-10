Travaglio a La7 | “Meloni? Il suo è un governo vecchio Ha cambiato il nome di alcuni ministeri perché non è riuscita a cambiare le facce”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) “? È un. E non è solo unper anagrafe, ma anche per idee e per lobby. Deve essere stato uno choc per quei 7 milioni e rotti di elettori di Fratelli d’Italia vedere che il primo atto del Consiglio dei Ministri delè la conferma di Cingolani in un altro ruolo. Cioè la conferma di uno dei peggiori deldei migliori“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano Marco, che sull’ex ministro della Transizione Ecologica rincara: “Cingolani è uno che non ne ha azzeccata una sull’energia, un nemico acerrimo della transizione ecologica di cui avrebbe dovuto occuparsi, uno che si eccita a parlare di nucleare, ...