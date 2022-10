Transizione energetica - Il neoministro Pichetto | Il governo punta sulla neutralità tecnologica

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Ilporterà in Europa un approccio all'Automotive improntato alla": lo ha affermato il nuovo Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza, Gilberto, intervenendo via telefono al #FORUMAutoMotive. Il neo ministro parteciperà oggi al Consiglio Energia in Lussemburgo, che sarà chiamato a discutere del pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea il 18 ottobre e sull'intesa raggiunta sul price cap e sugli acquisti comuni di gas dai capi di Stato e dial Consiglio europeo del 21 ottobre. A tal proposito,ha affermato che l'incontro "verterà principalmentecrisiche sta coinvolgendo in particolare il Vecchio continente e che ha conseguenze anche ...

'Un piano strategico per l'auto per coniugareed esigenze di consumatori ed industria nazionale'. E' questo l'appello che diversi rappresentanti della filiera automobilistica hanno lanciato al nuovo governo guidato da ...A tal proposito, Pichetto ha affermato che l'incontro 'verterà principalmente sulla crisiche sta coinvolgendo in particolare il Vecchio continente e che ha conseguenze anche sul settore ... Transizione energetica in cinque mosse. La mappa di Cdp Lo scenario per i mercati azionari globali rimane cupo, con l'aumento dell'inflazione che ha portato a forti rialzi dei tassi d'interesse negli Stati Uniti, la crisi energetica, la ...Al Ttf di Amsterdam, mercato di riferimento Ue, il gas registra una flessione del 6,4% a 92,8 euro al megawattora per poi stabilizzarsi a 98 euro. Il ministro dell’Economia tedesco Habeck: acquisti co ...