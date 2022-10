Tiro a segno | Mondiali 2022 | la Francia vince il titolo a squadre di carabina 3 posizioni dai 300m

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Aidi, in corso di svolgimento a Il Cairo, sono iniziate le gare didai 300 metri. Ecco come sono andate le cose nella gara adi 3al maschile. L’oro è andato alladi Dimitri Dutenas, Emilien Chassat e Michael Dhalluin che, nel Gold Medal Match, è riuscita a sconfiggere 16-10 la Svizzera di Pascal Bachmann, Sandro Geuter e Gillesnt Dufaux, in un duello risoltosi a favore dei transalpini nella parte finale dell’incontro tutto europeo. Il bronzo invece se l’è aggiudicato l’Austria: Alexander Schmirl, Patrick Diem e Bernhard Pickl hanno superato 17-9 i finlandesi Aleksi Leppa, Juho Autio e Sebastian Langstrom. Domani si riparte con due finali in agenda: la gara a ...