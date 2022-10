(Di martedì 25 ottobre 2022) Non escluderei di vedere nella short list del Turner Prize del 2023 – il famoso premio della Tate Gallery per l’arte contemporanea – Anna Holland e Phoebe Plummer,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

...due fronti chi ha fatto finta di niente girando il mestolo convinto che sia sempre la stessa. ... Chi dirà di prender tempo lasciando che sia la Meloni e il suo governo ala carretta, ...... che solo con l'aiuto di Robert è sicuro di riuscire a preparare unadi pesce in grado di ... A quel punto Robert e Werner possono finalmenteun sospiro di sollievo e ringraziare Ariane per ... Tirare zuppa su un quadro è come spaccare il telefono al partner che tradisce Miliardi di persone vivono benissimo senza andare in un museo per tutta la vita o senza mai ascoltare un pezzo di musica classica. E’ proprio per questa sua inutilità che bastonare, bruciare o distrug ..."Grazie del vostro sforzo di alleanza nella società civile per lo sviluppo sostenibile 'perché solo insieme se ne esce' e "grazie dei dati che ci offrite che ci fanno misurare con la realtà e forse qu ...