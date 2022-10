THE SUN | “Ronaldo al Napoli a gennaio CR7 Pronto a ridursi l’ingaggio”

IlNapolista

Questo è quanto emerso di recente da un'indiscrezione lanciata dale che, di lì a poco, avrebbe fatto il giro del mondo. Lo show Netflix , divenuto uno dei maggiori di successo di sempre ...Calciomercato Napoli , clamorosa svolta: Cristiano Ronaldo al Napoli a gennaio! È la bomba di mercato lanciata in esclusiva dal tabloid britannico, secondo cui CR7 - ormai in rottura con il Manchester United ed escluso dall'allenatore ten Hag - avrebbe aperto ad un suo trasferimento al Napoli nel 2023 . Dopo la telenovela estiva, torna ... The Sun: il Manchester City vuole Khvicha Kvaratskhelia GREAT British Bake Off star Steven Carter-Bailey has revealed the reason why he HID a gory injury from show’s bosses. The 39-year-old shot to fame on the Channel 4 show in 2017 and made it ...KING Charles will play an important role when appointing Rishi Sunak as Prime Minister including one very important gesture. Despite only acceding to the throne six weeks ago, Charles is ...