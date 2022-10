The Kolors | chi è Daniele Mona? Età | fidanzata | perché ha lasciato il gruppo | canzoni | Sanremo | Amici | Instagram

(Di martedì 25 ottobre 2022) The, la band lanciata al successo dadi Maria De Filippi, perde un componente:. Il musicista ha deciso di uscire dal, ma non sembra che alla base di questa scelta ci siano grossi attriti con gli altri membri Stash e Alex Fiordispino. Ma chi èe cosa sappiamo...

Leggi Anche Il 'Blackout' deiha i colori degli anni 80 Irestano così in due, Stash Fiordispino e Alex Fiordispino . Perdere un terzo del gruppo non è uno scherzo e anche se Stash è sempre stato il volto del ...Fan agitati per alcun cambiamenti all'interno della band: il frontman Stash ha spiegato cosa sta succedendo. Ipronti a dei cambiamenti. L'addio di Daniele Mona, batterista, tastierista e percussionista del gruppo, ha fatto preoccupare ...Daniele Mona ha comunicato con un post social di aver deciso di lasciare il gruppo anche se continuerà a fare musica ...Il Fontman della band vincitrice di Amici tranquillizza i fans dopo l’addio di Daniele Mona Daniele Mona, tastierista dei The Kolors ha ...