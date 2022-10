Tennistavolo | Qualificazioni Europei a squadre 2023 | l’Italia maschile attende la Slovacchia con due novità

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Prosegue il cammino delnella prima fase delleaglidi, manifestazione che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre: gli azzurri dopo la sconfitta all’esordio in Repubblica Ceca per 0-3, ospiteranno mercoledì 26 ottobre a Milano la sfida contro la, guidata da Lorenzo Nannoni, cambia volto per metà, pur restando molto giovane: rispetto alla prima sfida vengono confermati John Oyebode (Sassari) e Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), mentre al loro fianco arrivano Matteo Mutti (Top Spin Messina) ed Andrea Puppo (Apuania Carrara)., con Repubblica Ceca e ...