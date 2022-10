Tennis | Torneo Tampico Cocciaretto al secondo turno

(Di martedì 25 ottobre 2022) La 21enne di Fermo debutta in Messico battendo in due set canadese Carol Zhao ROMA - Buona la prima per Elisabetta, l'unica azzurra in gara nell'"Abierto",WTA 125k dotato ...

La 21enne di Fermo debutta in Messico battendo in due set canadese Carol Zhao ROMA - Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto, l'unica azzurra in gara nell'"Abierto Tampico",WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Tampico, in Messico. La 21enne di Fermo, n.79 WTA ("best ranking"), ha liquidato 60 63, in 67 ......regolarità previdenziale sia dei dipendenti del circolo del, sia degli stessi addetti impegnati nelle fasi di smontaggio del campo Davalos. Insomma, una volta calato il sipario sulora ...A San Giovanni Valdarno presso il Palazzetto Comunale di Via Genova, lo scorso fine settimana si è svolto il I° Torneo di Qualificazione Giovanile e un torneo singolare Over 2000 di tennistavolo. La m ...A San Giovanni Valdarno presso il Palazzetto Comunale di Via Genova, lo scorso fine settimana si è svolto il I° Torneo di Qualificazione Giovanile e un torneo singolare Over 2000 di tennistavolo. La m ...