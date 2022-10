Tennis | Angelo Binaghi | “Contenti del torneo di Napoli e di quello di Firenze Ora pensiamo alla Coppa Davis”

Il presidente della Federazione Italiana(che pochi giorni fa è diventata FITP includendo anche il Padel )Binaghi in alcune dichiarazioni riportate da Repubblica ha usato parole che molti sui social hanno interpretato come ...... tra l'altro fornitore ufficiale della Federazione Italiana. Proprio chi è a capo da ben 21 anni della Fit,Binaghi , in una intervista a Repubblica ha così affossato i napoletani: 'Li ...Ha avuto un sacco di problemi e l'organizzazione si è rivelata del tutto inadeguata, tanto che ora la Federazione si aspetta una multa ...Un’occasione persa per mettersi in mostra e per far ritornare nella città partenopea, anche nel 2023, i tennisti più famosi al mondo ...