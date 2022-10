Ten Haag ha scelto | ecco il sostituto di Ronaldo

Cristiano Ronaldo è sempre più un caso. Il fuoriclasse portoghese è rimasto 95' in panchina nella sfida tra il Manchester United e il Tottenham di Antonio Conte. La decisione di Eriklo ha mandato su tutte le furie al punto che l'ex juventino ha lasciato la panchina per avviarsi negli spogliatoi prima del triplice fischio del direttore di gara. La ricostruzione Dopo un'...#MUFC Anthony (@ant78mufc) October 19, 2022 He said Ronaldo's actions were unacceptable. Tommy Mooney (@tommyjr89) October 19, 2022 Erikdoesn't give a shit about Ronaldo's Pedigree. And I ...Cristiano Ronaldo sta vivendo uno dei suoi più brutti momenti e quasi sicuramente lascerà Manchester. Ten Haag ha trovato il sostituto ...La crisi riesplosa con il tecnico ten Haag sta portando CR7 irrimediabilmente lontano dal Manchester United. Il divorzio già a gennaio ...