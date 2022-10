Telefona al papà ma risponde il becchino dal cimitero | ' È qui | morto' La scoperta choc

(Di martedì 25 ottobre 2022) Chiama ilscomparso per ore, ma al telefonoildalla camera mortuaria deldi Trento : 'Suo padre èda qualche ora'. Rodolfo Ravagni resta impietrito, suo padre ...

, sei tu'. Dall'altra parte del telefono c'è un operatore del servizio mortuario, che comunica la terribile notizia, nonostante non spetti a lui il compito: 'Suo padre è qui in camera mortuaria ...Il padre scomparso Ilera uscito dalla sua abitazione dopo le otto di mattina. Poi poco lontano da casa, all'altezza delle scuole Crispi, in pieno centro storico, si è accasciato al suolo. Su ...